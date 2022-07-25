الاستعانة بـ«ونش» لاستخراج «مينى باص» سقط في ترعة المريوطية

استعانت الأجهزة الأمنية بونش لاستخراج مينى باص سقط في ترعة المريوطية فى البدرشين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء مصطفى البكري مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إلى أن الميني باص يقل عمال نظافة شباب وفتيات تترواح أعمارهم بين 16 و 22 سنة، وأن انفجار إطار الأتوبيس وراء سقوطه في الترعة.

وتجري الآن جهود البحث عن مصابين أو حالات وفاة أخرى.

سقط أتوبيس "مينى باص" داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبوصير نطاق قسم شرطة البدرشين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص والسائق ومرافق له وتم إنقاذهم، واستخراجهم من داخل المياه.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن السبب الرئيسي اختلال عجلة القيادة وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان، وتم الانتقال إلى المكان لمحاولة انتشال الأتوبيس من المياه، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بدائرة مركز شرطة فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب انقلابه داخل ترعة المريوطية.

ويتم العمل على انتشال الأتوبيس من داخل المياه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.