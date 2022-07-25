إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

أصيب 13 شخصًا فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، على بعد 3 كيلو من مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، أسفر الحادث عن إصابة 13 بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.