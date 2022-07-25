الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 13 شخصًا فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، على بعد 3 كيلو من مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، أسفر الحادث عن إصابة 13 بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

حادث انقلاب انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الغربي المنيا حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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