إحباط تهريب 18 شريط أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب

نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى، اليوم الأحد في ضبط كمية من الأقراص بحوزة راكبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركى بالواقعة.

وتلقى رجال الجمارك وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إخبارية بالاشتباه فى قيام الراكب "م. م. ا" مصرى الجنسية والراكبة "ح. س. ط" مصرية الجنسية، قادمين على رحلة فويلنج المقبلة من فرنسا بتهريب أقراص مخدرة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وتمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد كامل مأمور الكشف بالأشعة وإسلام قبارى مدير الإدارة تبين صحة الاشتباه.

وقام محمد الشربينى مدير إدارة الجمرك بالإنابة، بتكليف كريم صبحى، رئيس الوردية وخالد عبد العزيز مأمور الحركة وكريم صبحى، رئيس الوردية وإبراهيم شحاتة أمن جمركى بتفتيش الحقائب بحضور طارق عبد المنعم، مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 11 شريط أقراص مخدرة مع الراكب و7 شرائط أقراص مخدرة مع الراكبة.

وقرر مصطفى العربى، مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرير محضرى ضبط جمركى برقم 28 و29 لسنة 2022.