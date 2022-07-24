الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«بعد إعلان حالة الطوارئ عالميًا».. 10 إجراءات وقائية من جدرى القرود

جدري القرود
جدري القرود
ads

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيانٍ، اليوم الأحد، إن لجنة الطوارئ قررت أن «جدري القرود» يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وذلك نتيجة انتشار الفيروس، حيث استمر المرض في الانتشار، وهناك الآن أكثر من 16 ألف حالة تم الإبلاغ عنها من 75 دولة وإقليما، و5 وفيات، مضيفًا: قبل شهر دعوت لجنة الطوارئ للاجتماع بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقييم ما إذا كان تفشي «جدري القرود» في بلدان متعددة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا أم لا.

ويرصد "الدستور" أبرز طرق الوقاية التي سبق وأن حذرت منها منظمة الصحة العالمية تزامنًا مع بدء انتشار جدري القرود. 

- حذرت الصحة العالمية من الأشخاص المصابين بجدري القرود، مؤكدة أنهم معدون بينما تظهر عليهم الأعراض.

- يمكن لأي شخص أن يصاب بجدري القرود من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض.

- ضمن أبرز علامات جدري القرود الطفح الجلدي.

 - اعتبرت "الصحة العالمية" أن سوائل الجسم "مثل السوائل أو القيح أو الدم" من الآفات الجلدية. 

- تعد القشور معدية بشكل أكبر.

- ينبغي الحفاظ على الملابس أو الفراش أو المناشف بحيث تصبح لكل شخص أدوات خاصة به.

-  قالت منظمة الصحة العالمية إن استخدام أواني الطعام، والأطباق الملوثة بالفيروس بإمكانه أن يجعل الشخص السليم يصاب بالعدوى من الشخص المريض. 

- أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس جدري القرود ينتقل من خلال اللعاب.

- قالت منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يتعاملون عن كثب مع شخص مُعدٍ هم الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم.

- حذرت منظمة "الصحة العالمية" من أنه يمكن انتقال الفيروس أيضًا من المرأة الحامل إلى الجنين.

الوقاية الصحة العالمية الطوارئ جدري القرود القرود سوائل الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

المحكمة فى حيثيات حكم «قاتل نيرة أشرف»: «إذاعة الإعدام على الهواء»

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

موظف في حيثيات إعدام قاتل «نيرة»: «حاولت تلقينها الشهادة»

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

حصاد العنب

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين