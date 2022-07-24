«بعد إعلان حالة الطوارئ عالميًا».. 10 إجراءات وقائية من جدرى القرود

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيانٍ، اليوم الأحد، إن لجنة الطوارئ قررت أن «جدري القرود» يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وذلك نتيجة انتشار الفيروس، حيث استمر المرض في الانتشار، وهناك الآن أكثر من 16 ألف حالة تم الإبلاغ عنها من 75 دولة وإقليما، و5 وفيات، مضيفًا: قبل شهر دعوت لجنة الطوارئ للاجتماع بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقييم ما إذا كان تفشي «جدري القرود» في بلدان متعددة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا أم لا.

ويرصد "الدستور" أبرز طرق الوقاية التي سبق وأن حذرت منها منظمة الصحة العالمية تزامنًا مع بدء انتشار جدري القرود.

- حذرت الصحة العالمية من الأشخاص المصابين بجدري القرود، مؤكدة أنهم معدون بينما تظهر عليهم الأعراض.

- يمكن لأي شخص أن يصاب بجدري القرود من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض.

- ضمن أبرز علامات جدري القرود الطفح الجلدي.

- اعتبرت "الصحة العالمية" أن سوائل الجسم "مثل السوائل أو القيح أو الدم" من الآفات الجلدية.

- تعد القشور معدية بشكل أكبر.

- ينبغي الحفاظ على الملابس أو الفراش أو المناشف بحيث تصبح لكل شخص أدوات خاصة به.

- قالت منظمة الصحة العالمية إن استخدام أواني الطعام، والأطباق الملوثة بالفيروس بإمكانه أن يجعل الشخص السليم يصاب بالعدوى من الشخص المريض.

- أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس جدري القرود ينتقل من خلال اللعاب.

- قالت منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يتعاملون عن كثب مع شخص مُعدٍ هم الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم.

- حذرت منظمة "الصحة العالمية" من أنه يمكن انتقال الفيروس أيضًا من المرأة الحامل إلى الجنين.