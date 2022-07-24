الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يتوجه إلى مصر وإثيوبيا لبحث ملف «سد النهضة»

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر
ads

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر سيتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا بين 24 يوليو و1 أغسطس المقبل لبحث التوصل لحل لملف سد النهضة.

 

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها إن هامر "سيقدم دعم الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلاما وازدهارا".

 

ولفتت إلى أنه سيجري مفاوضات أيضا مع الاتحاد الأفريقي الذي تجري تحت رعايته محادثات سد النهضة.

 

وأشارت إلى أنه سيستغل وجوده في إثيوبيا لاطلاع على مسار عملية تقديم المساعدة الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلا عن الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أمير مرتضى: فيديو شيكابالا «مفبرك» وسنقاضى الناشر

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يتوجه إلى مصر وإثيوبيا لبحث ملف «سد النهضة»

متحدثة الخارجية الروسية تنشر صورا من قلب القاهرة: مدينة لا تنام

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين

إسرائيل تعرض فيلمًا عن سعاد زكي: يهودية مصرية وحفيدتها تعيش في تل أبيب