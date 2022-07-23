السبت 23 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة سموحة في الدوري

الزمالك
الزمالك
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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها مساء غد الأحد باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف ” روقا” – إسلام جابر – سيف فاروق جعفر – يوسف إبراهيم ” أوباما ” – محمود عبدالرازق “شيكابالا ” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – سيد عبدالله” نيمار”.

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وائل لطفي

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