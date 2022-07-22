الجمعة 22 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل جولة الرئيس السيسى الأوروبية (فيديو)

جريدة الدستور
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى جولة أوروبية، سبقتها أيضا زيارته واشتراكه فى قمة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج، ومصر والأردن والعراق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، على قناة etc، مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن الجولة الأوروبية شملت ألمانيا ثم صربيا ثم باريس، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس السيسى مع ماكرون، كان لقاء مثمرا، حيث بدأ فى المطار فور الوصول بلقاء تم بين الرئيس السيسى ووزير الاقتصاد الفرنسى، حيث تم التباحث فى مجمل العلاقات الثنائية فى مجال الاقتصاد والتجارة والشركات الفرنسية العاملة فى مصر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون الفترة المقبلة فى عدة نقاط هامة خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، مع قرب انعقاد القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

 

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