المشدد 15 سنة لصيدلي بتهمة حيازة مخدر الترامادول

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لصيدلي، لاتهامه بحيازة مخدر الترامادول والبرازولام، وحيازة أدوية طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذلك أدوية منتهية الصلاحية، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2756 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 871 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ع ط م"، 33 سنة، صيدلي، مقيم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (Tapantadol) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (البرازولام) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز بقصد الإتجار سلعة مجهولة المصدر "عقاقير" غير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي 121 قرص أبيض اللون داخل غلافها الطبي، وكذا 54 قرص أحمر اللون داخل غلافها الطبي، وكذا كيس بلاستيكي يحوي أقراص مفتتة عبارة عن نصف قرص أبيض اللون، وكذا فتات أقراص حمراء اللون، ثبت أن الأقراص والفتات للترامادول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وكذلك 58 قرص أحمر اللون داخل غلافها الطبي ثبت أن الأقراص تحتوي على Tapantadol المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، و8 شرائط مدون عليها Xanax يحووا عدد 77 قرص ثبت أن الأقراص تحتوي على مادة، والبرازولام المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.