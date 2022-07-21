الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لصيدلي بتهمة حيازة مخدر الترامادول

ارشيفية
ارشيفية
ads

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لصيدلي، لاتهامه بحيازة مخدر الترامادول والبرازولام، وحيازة أدوية طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذلك أدوية منتهية الصلاحية، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2756 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 871 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ع ط م"، 33 سنة، صيدلي، مقيم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (Tapantadol) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (البرازولام) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز بقصد الإتجار سلعة مجهولة المصدر "عقاقير" غير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي 121 قرص أبيض اللون داخل غلافها الطبي، وكذا 54 قرص أحمر اللون داخل غلافها الطبي، وكذا كيس بلاستيكي يحوي أقراص مفتتة عبارة عن نصف قرص أبيض اللون، وكذا فتات أقراص حمراء اللون، ثبت أن الأقراص والفتات للترامادول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وكذلك 58 قرص أحمر اللون داخل غلافها الطبي ثبت أن الأقراص تحتوي على Tapantadol المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، و8 شرائط مدون عليها Xanax يحووا عدد 77 قرص ثبت أن الأقراص تحتوي على مادة، والبرازولام المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

جنايات بنها محكمة يازة مخدر الترامادول أدوية طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

يبدأ 24 سبتمبر.. «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

صور

فرحة طلاب الشهادة الثانوية بآخر أيام الامتحانات

فركش ثانوية «صور»

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟