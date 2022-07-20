الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب كافيه للجنايات بتهمة قتل زوجته في النزهة

قتل
قتل
ads

أحالت النيابة العامة صاحب كافيه للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب كافيه بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة والتعدي عليها بسلاح أبيض داخل شقتهما، ونتج عنها وفاتها ونُقِلًت إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في النزهة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبيَّن من خلال التحريات الأولية، أن زوجها قام بقتلها وتعدى عليها بسلاح أبيض، ونتج عنها وفاتها في الحال بعد إصابتها بجروح في الرقبة وطعنات في الجسد ونُقِلَت إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة صاحب كافيه الجنايات قتل زوجته النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

«الـBM مش بتاعتى».. أول تعليق من سيد العراقى على فيديو الأزمة

الرئيس السيسى يلتقى رئيس البرلمان الصربى ويبحثان تفعيل التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

صور

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟