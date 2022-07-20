إصابة 11 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار أحد الإطارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط غرب بانقلاب السيارة رقم "7684 ن.م.ر" ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الشيخ مبارك.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصا بينهم السائق و3 طلاب، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجى.

وأفادت التحريات الأولية إلي وقوع الحادث بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، وفشل سائقها في السيطرة عليها واختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، وتقرر التحفظ علي السيارة المنكوبة لحين إنهاء الإجراءات القانونية.