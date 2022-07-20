انتشال جثة فتاة من مياه ترعة الإسماعيلية

قامت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية،اليوم الأربعاء، بانتشال جثة فتاة من مياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة بلبيس،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سعدون دائرة قسم شرطة بلبيس.

وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر ترتدى ملابسها كاملة مجهول الهوية والعنوان، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.