قائمة الشخصيات العربية المؤثرة في 2022: محمد صلاح الرياضي المصري الوحيد.. و5 رجال أعمال أبرزهم ساويرس وأحمد شلبي

أصدرت مجلة أريبيان بزنس – وهي إحدى أبرز المجلات الاقتصادية في الشرق الأوسط- قائمة الشخصيات العربية المؤثرة في عام 2022 (Most Influential Arabs 2022)، وذلك لإبراز الشخصيات العامة والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين للشركات الكبرى والناشئة والرياضيين وقادة الرعاية الصحية ورجال الأعمال الذين يحدثون فرقاً في الوطن العربي.

قائمة الشخصيات العربية المؤثرة

وضمت قائمة الشخصيات العربية المؤثرة، 7 مصريين من بينهم محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والرياضي المصري الوحيد بالقائمة، و 6 رجال أعمال وهم؛ المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإمارات، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أشرف العفيفي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة هنكل، إلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي، مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويفل.



وتعكس اختيارات قائمة مجلة أريبيان بزنس، إسهامات أعضاء القائمة في المجتمع وقدرتهم على التأثير في الملايين بالوطن العربي في المجالات كافة، ولذا أصبحوا قدوة وملهمين للشباب في العالم العربي.