أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 استقرارًا خاصة سعر الحديد والأسمنت الذي شهد تراجعًا كبيرًا منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد ارتفاعات كبيرة سجلها في أبريل الماضي.

وتأثرت أسعار مواد البناء بالركود الذي يسيطر على قطاع التشييد، مما دفع جميع أسعار مواد البناء للتراجع خلال الشهور القليلة الأخيرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء.



أسعار مواد البناء ..سعر الحديد

*بلغ سعر حديد المصريين 17570 جنيها.

*بلغ سعر حديد عز 17670 جنيها للطن.

*سعر حديد بشاي 17500 جنيه للطن.

*حديد الجيوشي 17300 جنيه للطن

*سعر طن حديد المعادي 18000 جنيه.

*سعر حديد العتال 17300 جنيه للطن.

**سعر طن حديد العشري 17300 جنيه للطن.

*سعر طن حديد الكومي 17300 جنيه.



أسعار مواد البناء.. سعر الأسمنت

*سعر أسمنت الممتاز 1415 جنيها للطن.

*سعر اسمنت الصعيد 750 جنيها للطن

*سعر أسمنت وادي النيل 1355 جنيها للطن.

*سعر أسمنت المخصوص 1360 جنيها للطن.

*سعر أسمنت حلوان 1390 جنيها للطن.

*سعر الأسمنت الرمادي 1365.9 جنيه للطن.

*سعر الأسمنت المسلح 1385 جنيها للطن.

*سعر أسمنت النصر 1355 جنيها للطن.

*سعر الأسمنت الرمادي 1353.45 جنيه .

*وصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

*وصل سعر اسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

* بلغ سعر أسمنت قنا 1340 جنيها للطن.

*بلغ سعر أسمنت السويس 1370 جنيها للطن.

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

أسعار مواد البناء.. سعر حديد التسليح

* بلغ سعر حديد التسليح شركة عز نحو 18162.63 جنيه.

*بلغ سعر حديد التسليح مصر ستيل 18900 جنيه.

* بلغ سعر حديد التسليح السويس 19100 جنيه.

* بلغ سعر حديد التسليح في المصريين 19100 جنيه للطن.

أسعار الطوب

*سجل سعر الطوب مفرغ أسمنتي مقاس 40×20×20 سم نحو 4900 جنيه للألف طوبة.

*طوب مصمت أسمنتي مقاس 25×12.5×6 سم بسعر 1050 جنيهًا للألف طوبة.

*طوب مفرغ أسمنتي مقاس 40×20×12 سم نحو 6500 جنيه للألف طوبة.

*طوب مثقب طفلي مقاس 25×12×13سم بسعر 2218 جنيها للألف طوبة.