الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيارة ملاكى فى ترعة بالإسماعيلية

سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي في ترعة
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سقطت سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية على طريق الإسماعيليةـ الزقازيق الزراعي بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وجار البحث عن قائدها وآخرين فى المياه.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى من جهودها للبحث عن جثة قائد السيارة ومن كان برفقته أثناء سقوط السيارة فى الترعة إن وجد.

وتكثف إدارة مرور الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية جهودهما لاستخراج السيارة من مياه ترعة الإسماعيلية.

الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية ترعة الإسماعيلية قوات الانقاذ النهري

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وائل لطفي

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