5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بدار السلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة دار السلام، ولم يسفر عن خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين نشوب حريق في مخزن للأخشاب على مساحة 100 متر، وتم فرض كردون أمني حول المخزن خشية امتداد النيران إلي المحلات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إجراء عمليات التبريد خشية تجدد النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.