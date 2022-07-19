الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يختتم زيارته لألمانيا ويتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دولة المانيا اليوم الثلاثاء، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية الأولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها قيامه بإلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلًا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المانيا العاصمة الصربية بلجراد الرئيس رئاسة الجمهورية

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