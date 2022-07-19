الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات امتحان الأحياء 2022 الثانوية العامة

طلاب
طلاب
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يؤدي طلاب الثانوية العامة الخميس المقبل امتحان الأحياء وهي المادة الأخيرة في جدول الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وزاد البحث عن توزيع درجات امتحان الاحياء 2022 الثانوية العامة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

ويعرض الدستور في السطور التالية  توزيع درجات امتحان الأحياء 2022 الثانوية العامة، والمراجعات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم للطلاب .

توزيع درجات امتحان الاحياء
 

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان الاحياء في 21 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، ويضم امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة كالتالي:

40 سؤالًا لكل سؤال درجة.
10 أسئلة لكل سؤال درجتين.
ومدة الإجابة عن الامتحان 3 ساعات.

ويؤدي في ذات اليوم طلاب علمي رياضيات امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، ليكون آخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للفصل الدراسي الجاري.

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وكان الامتحانات قد توقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022، وتم استئناف الامتحانات الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو أدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

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رابط تحميل نموذج امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2022

بنك المعرفة المصري 

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصف الثالث الثانوي، لمذاكرة مادة الأحياء من خلال مصادر بريتانيكا المتوفرة عبر بنك المعرفة المصري، ويمكن للطلاب الدخول على موقع بنك للمعرفة من هنا

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أمتحان مادة الأحياء يوم الخميس القادم الموافق 19 يوليو 2022، حيث سوف يكون مدته ثلاث ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتي الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية للطلاب.

وتشمل المراجعات المواد داخل وخارج المجموع، التي تهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التى تهدف الاختبارات لقياسها فى النظام الحديث، كما تم بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات إتاحة فيديو شرح لما يجب معرفته عن نظام البابل شيت.

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وائل لطفي

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