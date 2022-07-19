إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نصف نقل بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز كوم حمادة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من "يوسف م ع" 15 سنة، ومحمد ن ال 25 سنة، وعيد ع ال 51 سنة، وأحمد ع 53 سنة، وعبد النبى ع 38 سنة، وجميعهم يقيمون محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.