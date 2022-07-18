مصرع شخصين في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية في مغاغة

لقى شخصان مصرعهما، مساء الإثنين، جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكى رقم 4725 ن ص ل، داخل ترعة الإبراهيمية بحرى مدينة مغاغة بنحو 2 كيلو متر، ما أسفر عن مصرع شخصين.

تم انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة، ورجحت التحريات الأولية التى أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة، وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة بعد انحرافها داخل الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتم انتشال السيارة المنكوبة بمعرفة رجال الدفاع المدني.

وكلفت النيابة مفتش الصحة بمناظرة الجثتين وتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها والتصريح بالدفن ما لم تكن هناك شبهة جنائية طبية فى الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة المرور بمعاينة مكان الحادث لمعرفة أسبابه.