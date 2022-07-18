«التنقيب عن الآثار» يسقط 8 أشخاص فى قبضة الأمن بالخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط 8 أشخاص، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل ورشة نجارة بمنزل بدائرة قسم شرطة الخصوص.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل ورشة نجارة أسفل منزل دائرة القسم.

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 8 أشخاص وهم "م ا م"، 36 سنة، صاحب ورشة نجارة، وزوجته "ف ص ح"، 40 مندوبة مبيعات، و"ه ع ع"، 32 سنة، صاحب محل قطع غيار، و"ع ص ح"، 49 سنة، صاحب محل أجهزة كمبيوتر، و"م م ع"، 39 سنة، مندوب شحن، و"أ ع ع"، 36 سنة، و"ز إ ع"، 42 سنة، سائق، و"م م ا"، 50 سنة، بالحفر والتنقيب عن الآثار بورشة النجارة ملك الأول أسفل منزله.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على حفرة بعمق 3 أمتار وبعرض 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر "3 دلو بلاستيك وموتور لشفط المياه وكوريك وأحبال وأخشاب"، وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.