محافظ أسوان يقر غرامة 40 ألف جنيه لنادي وشركة ومزارع

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحرير محضر مخالفة مع تطبيق غرامة مالية ٣٠ ألف جنيه على كل من نادي التجديف للرياضيات المائية، وشركة «بي. تك بنزايون» بعد رصده لقيام هذه المنشآت بإلقاء مخلفاتها من القمامة على الطريق الرئيسي لكورنيش النيل.

جولة محافظ أسوان

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتحصيل رسوم النظافة العامة من كافة المنشآت، مع توقيع الغرامات الفورية في حالة التقاعس أو التأخير عن سدادها، أو في حالة إلقاء مخلفاتها على الأرصفة وفى حرم الطريق العام.

جولة محافظ أسوان

وفى نفس الجولة قرر اللواء أشرف عطية توقيع غرامة ١٠ آلاف جنيه على أحد المزارعين نظراً لقيامة بترك عدد ٣ رؤوس ماشية ترعى فى المسطحات الخضراء لمدخل كوبري أسوان الملجم، وذلك عقب قيام المحافظ بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري والذي يضم عدد من المواقع الخدمية منها الوحدة الصحية ووحدة الشئون الاجتماعية، ومركز شباب أبو الريش بحري، بالإضافة إلى مجمع مدارس أبو الريش بحري.

جولة محافظ أسوان

ووجه محافظ أسوان رئيس قرية أبو الريش إلى تلافى بعض الملاحظات التي رصدها محافظ أسوان والمتعلقة بانتظام العاملين بإجمالي ١٠٣ عامل، بجانب مستوى النظافة، وسوء حالة لوحة الإعلانات، علاوة على مهام السيارات والمعدات فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات بقرى أبو الريش بحري وقبلي.