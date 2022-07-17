تاجر مخدرات بالعجوزة للنيابة: «باخزن الحشيش فى بيتى وأوصله دليفرى للزباين»

أدلى عاطل يروج المواد المخدرة في منطقة العجوزة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أوضح خلالها أنه يتواصل مع عملائه هاتفيًا لتوصيل مخدر الحشيش لهم، مشيرًا إلى أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، بمنطقة أرض اللواء، تمهيدًا لبيعها لزبائنه.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد ورود معلومات للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.