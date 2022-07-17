الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء الصباح لقضاء الحوائج وجلب الرزق

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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مع أقتراب طلوع الشمس، يتساءل الكثير عن دعاء الصباح وفضله وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من أن ليس جميعها من السنة النبوية، إلا أنها تعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.
 

لذا تقدم لكم جريدة «الدستور» أفضل الأدعية الصباحية، لتحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج وجلب الرزق:

دعاء الصباح

من الأدعية المأثورة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: «اللهم إنى أسألك بحق محمد و آل محمد عليك أن تصلى على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور فى بصرى، والبصيرة فى دينى، واليقين فى قلبى، والإخلاص فى عملى، والسلامة فى نفسى، والسعة فى رزقى، والشكر لك أبدا ما أبقيتنى».

«اللهم إنى أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلى، ومددت إليه يدى أو تأملته ببصرى، وأصغيت إليه بأذنى، أو نطق به لسانى، أو أتلفت فيه ما رزقتنى ثم استرزقتك على عصيانى فرزقتنى، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمنى ولا تزال عائدًا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

دعاء الصباح لجلب الرزق

«اللهم ارزقنى رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائى من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولى المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

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