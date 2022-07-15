الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة غريق بشاطئ بورسعيد بعد عمليات بحث استمرت يومًا

انتشال جثة غريق
انتشال جثة غريق
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انتشل رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، جثة طفل غرق بشاطئ بورسعيد، عقب 24 ساعة من غرقه، ليسجل ثانى حالة غرق منذ بدء فصل الصيف.

قام رجال الإنقاذ التابعون لإدارة شاطئ محافظة بورسعيد، بتكثيف جهودهم بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهرى للبحث عن الطفل: "عبدالله.  إ"، حتى جرى انتشال جثته، ويجرى الآن نقل جثمان الطفل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى النصر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

رجال الإنقاذ النهري محافظة بورسعيد طفل جثة مشرحة مستشفى النصر

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