الجمعة 15 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الجزائر في ربع نهائي الأمم الإفريقية

كرة يد
كرة يد
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ينتظر المصريون مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا، بمواجهة منتخب الجزائر، بالطولة المقامة حاليًا في القاهرة وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن منتخب اليد تأهل لمواجهة الجزائر في دور الثمانية بعد تصدر مجموعته واكتساح الكاميرون في الافتتاح ثم المغرب في المباراة الثانية، بينما يلعب الجزائر كثاني مجموعته بعد خسارة صادمة من غينيا غيرت الحسابات ووضعته في طريق الفراعنة مبكرًا، في مواجهة توقعها الجميع في النهائي.

وكشف عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد اليد ورئيس لجنة التسويق في بطولة إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر، عن وجود إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر مباراة مصر والجزائر في دور الثمانية المقرر إقامتها اليوم، وذلك خلال تصريحات صحفية، مضيفًا أنه على الرغم من طرح التذاكر في وقت قليل فإن الإقبال الجماهيري كبير جدًّا ومن المتوقع أن تكون صالة الدكتور حسن مصطفي التي تستضيف مباراة مصر والجزائر اليوم في الثامنة مساء كاملة العدد.

وأشاد أمين صندوق الاتحاد بوعي الجماهير المصرية في الأوقات الحاسمة، وأكد أنه متبقٍ ثلاث محطات حاسمة قبل منتخب اليد، والبداية اليوم في مواجهة الجزائر في دور الثمانية وبعدها مواجهة السبت في قبل النهائي والمحطة الأخيرة الإثنين في المباراة النهائية.

الاتحاد الافريقي الجزائر مصر مصريون المغرب منتخب الجزائر

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