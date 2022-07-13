مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام فى دمنهور

لقى شاب مصرعه اليوم، صعقا بالتيار الكهربائي أثناء قيامه بالاستحمام داخل حمام منزله بدمنهور بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من المستشفى العام بوصول محمد ن ع خ ٢٩ سنة لا يعمل ومقيم أبو عبدالله دائرة القسم جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أنه أثناء قيام المجنى عليه بالاستحمام داخل دورة مياه المنزل لامس دش المياه وبه ماس كهربائي فصعقه التيار الكهربائي مما تسبب في وفاته بالحال.

وبتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه قرر مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف وظائف القلب إثر صعق كهرباء.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.