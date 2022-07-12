الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى
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لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مركز أبو قرقاص، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى على طريق المحيط بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام.

بالانتقال، أفادت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة التى أدت إلى انقلاب السيارة بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وأفادت التحريات أن الأشخاص الثلاثة قد تجمعهم صلة قرابة، وأنهم كانوا فى طريقهم إلى المنزل وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

انقلاب سيارة أبوقرقاص الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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