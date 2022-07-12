بعد مصرع 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بعين شمس

انتدبت جهات التحقيق بالقاهرة فريقاً من المعمل الجنائي لمعرفة سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة، الذي أدى لوفاة 4 أشخاص بينهم طفل.

ولقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر حريق هائل استمر 3 ساعات داخل إحدى شقق عقار بشارع أبوالفتوح عبدالله، بمنطقة عين شمس.

حاول الأهالي إخماد الحريق لإنقاذ الأسرة لكنهم فشلوا، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة، إذ تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي عن وجود حريق داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، إلى جانب الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.