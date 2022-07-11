الإثنين 11 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل التحريات في واقعة مقتل طفل بقنا

مقتل طفل
مقتل طفل
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استعجلت النيابة العامة بمحافظة قنا التحريات في واقعة مقتل طفل ناحية مزلقان الشيخية بمركز قفط جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده العثور على جثة أحمد حامد علي 16 سنة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

 وكانت التحريات الأولية أكدت وجود جثة بناحية مزلقان الشيخية قفط، وتواصل القوات تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث عقب انتهاء الطب الشرعي من مهام عمله.

 تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة قنا مقتل طفل مزلقان الشيخية مركز قفط

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