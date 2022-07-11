دوقة كامبريدج ترتدى المطبوعات من الفساتين أسوة بالأميرة ديانا (صور)

حرصت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، على أن ترتدي واحدا من نقوشات المطبوعات لهذا الصيف، أسوة بالعديد من الإطلالات التي اشتهرت بها الأميرة الراحلة ديانا، وذلك عندما انضمت إلى الأمير ويليام وابنها الأمير جورج في نهائي ويمبلدون الفردي للرجال يوم الأحد الماضي.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، ارتدت كيت، البالغة من العمر 40 عامًا، فستانًا متوسط ​​الطول بقيمة 1335 جنيها إسترلينيا من علامة go-to Alessandra Rich لهذه المناسبة، بعد أيام فقط من ارتدائها فستانًا منقوشًا آخر من المصمم في أول نزهة لها في SW19.

كما ارتدت كيت فساتين منقطة كلاسيكية في حفل تأبين رويال أسكوت ودوق أدنبرة في مارس، كلاهما من المصمم أليساندرا ريتش.

كما ارتدت دوقة كامبريدج فستانًا أزرق بقيمة 1،515 جنيه إسترليني من أليساندرا ريتش لتشجيع كاميرون نوري في بطولة ويمبلدون الأسبوع الماضي، وفستانًا أبيض بقيمة 1،970 جنيه إسترليني من المصمم إلى Royal Ascot.

وحرصت دوقة كامبريدج على أن تبدو رقيقة في ثوب بقيمة 1495 جنيها إسترلينيا من أليساندرا ريتش عند وصولها إلى حفل تأبين الأمير فيليب في مارس.

وغالبًا ما شوهدت كيت في فساتين من الخمسينيات من القرن الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا عندما ارتدتها مارلين مونرو في Seven Year Itch، التي ارتدتها أيضًا جوان كروفورد وصوفيا لورين.

وقالت ريتش، وهي مصممة أزياء: بالنسبة لأفراد العائلة المالكة، توفر نقاط البولكا المميز بها الفساتين طريقة لإضفاء لمسة شخصية على مجموعة كلاسيكية بخلاف ذلك، كما تحرص كيت على ارتداء هذا الاستايل الكلاسيكي بالكامل، ولكنها لا تزال ممتعة مثلها.

وتعد أليساندرا ريتش مصممة إيطالية المولد ومقرها لندن، وتقول إن الفساتين التى ترتديها كيت مستوحاة من جانب العديد من المصممين الفترة الماضية، أغلبهم من وحي تصميمات الأميرة ديانا.

لذلك ربما يكون من غير المفاجئ إذن أن تفوز كيت في كثير من الأحيان بمقارنات مع الأميرة الأنيقة عندما تخرج مرتدية إحدى فساتين ريتش، بما في ذلك تصميم بيبلوم الأصفر الذي ارتدته في اليوم الأخير من الجولة الملكية السابقة.