بينهم أطفال.. القدر ينقذ 11 شخصًا من الموت فى حادثين بالأقصر والإسماعيلية

وقع مساء الأحد حادثي تصادم في الإسماعيلية والأقصر أسفرا عن إصابة 11 شخصًا بينهم أطفال وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وجار العمل على إزالة آثار الحادثين وتسيير حركة المرور.

إصابة 6 أشخاص في الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات كسور وجروح ونزيف داخلى نتيجة تصادم سيارتين أحدهما ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق العريش القنطرة شرق بالقرب من كوبرى جلبانة دائرة مركز شرطة القنطرة شرق وتم نقل المصابين لمستشفى القنطرة شرق لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق العريش القنطرة بالقرب من قرية جلبانة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ6 سيارات اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة كل من حسن سلمى سلامة 28 عاما مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن واشتباه نزيف داخلى بالبطن وسعاد سيد محمد 35 عاما مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعى أسفل الذقن ورقية حسن سلمى 3 أعوام مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وروتانا حسن سلمى عامين مصابة بكدمة بالعين اليمنى ورحيق حسن سلمى عامين مصابة بجروح بفروة الرأس وجمعيهم مقيمون قرية رومانة شمال سيناء وأحمد حمادة محمد 25 عاما مقيم بالعريش مصاب جرح قطعى بالوجه.

إصابة 5 أشخاص في العريش

أصيب 5 أشخاص في حادث مروري، اليوم الأحد، بمدينة إسنا، إثر وقوع انفجار العجلة الأمامية لسيارة ملاكى على طريق مصر أسوان الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال بكدمات وجروح وتم نقلهم للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث بانفجار العجلة الأمامية لسيارة ملاكى على طريق مصر أسوان الصحراوى أمام إحدى محطات البنزين، مما أسفر عن إصابة كل من "فوبينا.ف.م" 8 سنوات، و"أونيل.أ.ج" 2 سنة، و"جرجس.أ.ج" 14 سنة، و"نيفين.ن.س" 30 سنة، و"هايدي.ن.س" 25 سنة، جميعهم مصابون بكدمات وجروح واشتباه نزيف فى المخ، وعلى الفور تم نقلهم عبر 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية اللازم لهم لحين خروجهم بصورة طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشهدت محافظة الأقصر، حادثى غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وبداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم كشرى بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثانى فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.