الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل بمياه ترعة المرصفاوية فى القليوبية

غرق طفل
غرق طفل
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لقى طفل مصرعه غرقا، اليوم الأحد، بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

البداية بتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين.

انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "محمد أ "، بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك أثناء نزوله للاستحمام هو ونجل عمه، بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

 أمرت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وشيع العشرات من أهالي قرية كفر شبين الجثة لمثواها الأخير من مسجد الجمعية الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طفل شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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