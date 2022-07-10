الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة العمليات بـ«تجارية الجيزة» ترصد شكاوى المخابز ومنافذ صرف السلع

مخابز
مخابز
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أعلن محمد امبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار عمل غرفة العمليات بالغرفة التجارية بالجيزة في تلقي شكاوى الأعضاء للعمل على حلها من خلال التنسيق والتواصل مع مديرية التموين بالجيزة لتيسير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين 
بالمنافذ التموينية أو المخابز.

وأكد امبابي، أن وزارة التموين  وفرت لكل مخبز مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لمدة أربعة أيام وذلك لضمان عدم توقف عمل المخابز أثناء العيد بالإضافة إلى صرف استعاضات السلع لمنافذ  توزيع السلع التموينية.

وناشد امبابي أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب منافذ البقالة وصرف السلع التموينية وأصحاب المخابز بسرعة التواصل مع الغرفة في حالة وجود شكاوى أو ما يعيق تقديم الخدمة للمواطن وذلك للتدخل السريع والتواصل مع أجهزة الدولة لحل تلك المشاكل لضمان استمرار أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم امبابي، الشكر لأعضاء شعبتي المخابز والمواد الغذائية والبقالة للدور والجهد الكبير الذي  يقدمونه خلال أيام العيد.

وقد قامت الغرفة التجارية بالجيزة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الأعضاء خلال العيد وذلك من خلال الأرقام (37765644 - 01090005275)  للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التموين ومحافظة الجيزة ومديرية التموين بالجيزة.

رئيس التحرير

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