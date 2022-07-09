إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة يالطريق الصحراوي الغربي في الفيوم

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “القاهرة - أسيوط الغربي”، بنطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثامين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي، أمام البترول قبل قصر الباسل، وانتقلت قوات الشرطة و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.