السبت 09 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة يالطريق الصحراوي الغربي في الفيوم

اسعاف
اسعاف
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أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “القاهرة - أسيوط الغربي”، بنطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثامين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي، أمام البترول قبل قصر الباسل، وانتقلت قوات الشرطة و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سيارات الإسعاف حادث مرورى النيابة العامة الطريق الصحراوي انقلاب سيارة الصحراوي الغربي اصابة 5 اشخاص

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