السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث مرور
حادث مرور
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لقي شخصان مصرعيهما وأصيب ثالث بكسور وكدمات في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم السبت، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية تروسيكل في مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الضحيتين والمصاب إلى أقرب مستشفى.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبوحمص.

وأسفر الحادث عن مصرع "كريم ف.ر" 19 سنة، و"أحمد ع.ع " 40 سنة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، في حين أصيب " أحمد ر.ع" 31 سنة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم سيارات الإسعاف عيد الأضحى الإسكندرية الرعاية الصحية حادث مرورى مصرع شخصين

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