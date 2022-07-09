أضحية عيد الأضحى 2022.. دعاء ذبح الأضحية حسب دار الافتاء

«وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» بهذه الآية أصبحت أضحية عيد الأضحى سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء ذبح الأضحية واحد من الأدعية المهمة التي يبحث عنها العديد من الناس، وخلال هذه الساعات يكثف البحث عن دعاء ذبح الأضحية عبر محركات البحث العالمية.

دعاء ذبح أضحية عيد الأضحى حسب دار الافتاء

وفي هذا الصدد بيَّنت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذا الدعاء، وهو ما تعرضه «الدستور» في التقرير التالي.

دعاء ذبح الأضحية

دعاء ذبح الأضحية أوضحته دار الإفتاء المصرية، أنه يُسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

ما يُقال عند ذبح الأضحية

يردد المضحي عند ذبح الأضحية هذا الدعاء كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ قال: ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين أي خصيين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح».

سنن ذبح الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك سنن لذبح الأضحية بجانب دعاء ذبح الأضحية، حيث يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على ذلك، كما يسن التسمية عند الذبح خروجًا من خلاف مَن أوجبه، فيقول: باسم الله والله أكبر، ويستحب للمضحي أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد وأيام التشريق، وألا يزيل المضحي شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة، كما يستحب للمضحي له أن يسمِّن الأضحية أو يشتري السمين.

تقسيم الأضحية في الشرع الشريف

تقسيم الأضحية عند الحنفية والحنابلة يستحب به تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء: «جزء للفقراء – جزء للإهداء – جزء للمضحي نفسه».

ويرى هذا المذهب أنه يفضل للمُضحي إن كان موسرًا أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث، أما عند المالكية فإن الأضحية تقسم على الحرية التامة للمضحي