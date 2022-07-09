السبت 09 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أضحية عيد الأضحى 2022.. دعاء ذبح الأضحية حسب دار الافتاء

ذبح الاضحية
ذبح الاضحية
ads

«وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» بهذه الآية أصبحت أضحية عيد الأضحى سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء ذبح الأضحية واحد من الأدعية المهمة التي يبحث عنها العديد من الناس، وخلال هذه الساعات يكثف البحث عن دعاء ذبح الأضحية عبر محركات البحث العالمية.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

دعاء ذبح أضحية عيد الأضحى حسب دار الافتاء 

وفي هذا الصدد بيَّنت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذا الدعاء، وهو ما تعرضه «الدستور» في التقرير التالي.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022 المزيد من هنا

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

 دعاء ذبح الأضحية

دعاء ذبح الأضحية أوضحته دار الإفتاء المصرية، أنه يُسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

ما يُقال عند ذبح الأضحية

يردد المضحي عند ذبح الأضحية هذا الدعاء كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ قال: ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين أي خصيين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح».

 سنن ذبح الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك سنن لذبح الأضحية بجانب دعاء ذبح الأضحية، حيث يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على ذلك، كما يسن التسمية عند الذبح خروجًا من خلاف مَن أوجبه، فيقول: باسم الله والله أكبر، ويستحب للمضحي أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد وأيام التشريق، وألا يزيل المضحي شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة، كما يستحب للمضحي له أن يسمِّن الأضحية أو يشتري السمين.

تقسيم الأضحية في الشرع الشريف 

تقسيم الأضحية عند الحنفية والحنابلة يستحب به تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء: «جزء للفقراء – جزء للإهداء – جزء للمضحي نفسه».

ويرى هذا المذهب أنه يفضل للمُضحي إن كان موسرًا أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث، أما عند المالكية فإن الأضحية تقسم على الحرية التامة للمضحي

الاضحية ذبح الأضحية دعاء ذبح الأضحية دار الافتاء تقسيم الأضحية حسب الشرع

مواد متعلقة

ما هى أحكام الأضحية فى عيد الأضحى 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

ماجد حبته

العيدية البلاستيكية!

محمد جلال فراج

عز أبويا

صور

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟