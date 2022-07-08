النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى حول حريق شقة حدائق الأهرام

يجري فريق من المعمل الجنائي معاينة لموقع آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام، مساء أمس لتحديد إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وفُرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء فور تلقيها البلاغ، تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.