الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استشاري طب نفسي: من الضروري لطالب الثانوية تخصيص ساعات للترفيه والشعور بالعيد

الثانوية
الثانوية
ads

يستكمل طلاب الثانوية العامة الامتحانات عقب عيد الأضحى المبارك، لذا في السطور التالية نقدم لهم نصائح للاستمتاع بالعيد في غضون المذاكرة.

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إنه من الضروري لطالب الثانوية العامة تخصيص بضع ساعات للترفيه والشعور بالعيد وقضاء الصلاة وعيش أجواء فرحة العيد مع الأسرة.

ووفقًا لموقع «metro» يوضح عدد من النصائح لطالب الثانوية العامة للاستمتاع بالعيد دون إهمال المذاكرة.

إعداد جدول مناسب 

من البداية يتم إعداد جدول مناسب لطالب الثانوية العامة يشمل به راحة العيد وعدد ساعات المذاكرة، وهذا يساعد على إنجاز المهام وعدم إهمالها وفي آن واحد تنظيم الأمور وتحديد المهام المطلوبة بنجاح.

الجلوس في مكان هادئ 

عليك تخصيص الجلوس باقي أيام العيد في مكان هادئ بعيدًا عن أجواء الضجيج الخاص بالأسرة خلال تجمعات، وينبغي على الأسرة توفير الراحة والهدوء داخل المنزل خاصة مع تواجد أفراد الأسرة بالكامل خلال إجازة العيد.

أول يوم إجازة 

يمكنك أن تستمتع بأول يوم العيد وتأخذ فترة راحة من المذاكرة من خلال الجلوس مع العائلة أو الخروج لمشاهدة فيلم سينما أو غيره من الأنشطة التي يمكن القيام بها مع أسرتك لقضاء يوم ممتع بعيدًا عن أجواء ضغط المذاكرة.

الحصول على قسط من الراحة 

خلال المذاكرة لابد من الحصول على قسط من الراحة ما بين الساعات حتى تستطيع المواصلة والإقبال عليها مرة أخرى بتركيز.

تجنب الأكلات الدسمة 

لابد من الاعتماد على الأكل الصحي طوال فترة الامتحانات والمذاكرة هذا يعطي طاقة قوية لك مما لا يؤثر على تركيزك وأحرص على تناول الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يُفضل أن يتم التركيز على تناول المكسرات والأسماك وأن تخلو الوجبات من الدهون.

طلاب الثانوية العامة خضم الامتحانات نصائح للاستمتاع بالعيد في غضون المذاكرة لطالب الثانوية العامة النصائح لطالب الثانوية العامة للاستمتاع بالعيد دون إهمال المذاكرة إعداد جدول مناسب

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

هل صيام يوم عرفة فرض على كل مسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

بوستات تهنئة بيوم عيد الأضحى المبارك 2022

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلي إلى رام الله؟

إسرائيل وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران

لابيد يهاتف الرئيس الفلسطينى: ثانى مكالمة إسرائيلية خلال اليوم