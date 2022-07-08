استشاري طب نفسي: من الضروري لطالب الثانوية تخصيص ساعات للترفيه والشعور بالعيد

يستكمل طلاب الثانوية العامة الامتحانات عقب عيد الأضحى المبارك، لذا في السطور التالية نقدم لهم نصائح للاستمتاع بالعيد في غضون المذاكرة.

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إنه من الضروري لطالب الثانوية العامة تخصيص بضع ساعات للترفيه والشعور بالعيد وقضاء الصلاة وعيش أجواء فرحة العيد مع الأسرة.

ووفقًا لموقع «metro» يوضح عدد من النصائح لطالب الثانوية العامة للاستمتاع بالعيد دون إهمال المذاكرة.

إعداد جدول مناسب

من البداية يتم إعداد جدول مناسب لطالب الثانوية العامة يشمل به راحة العيد وعدد ساعات المذاكرة، وهذا يساعد على إنجاز المهام وعدم إهمالها وفي آن واحد تنظيم الأمور وتحديد المهام المطلوبة بنجاح.

الجلوس في مكان هادئ

عليك تخصيص الجلوس باقي أيام العيد في مكان هادئ بعيدًا عن أجواء الضجيج الخاص بالأسرة خلال تجمعات، وينبغي على الأسرة توفير الراحة والهدوء داخل المنزل خاصة مع تواجد أفراد الأسرة بالكامل خلال إجازة العيد.

أول يوم إجازة

يمكنك أن تستمتع بأول يوم العيد وتأخذ فترة راحة من المذاكرة من خلال الجلوس مع العائلة أو الخروج لمشاهدة فيلم سينما أو غيره من الأنشطة التي يمكن القيام بها مع أسرتك لقضاء يوم ممتع بعيدًا عن أجواء ضغط المذاكرة.

الحصول على قسط من الراحة

خلال المذاكرة لابد من الحصول على قسط من الراحة ما بين الساعات حتى تستطيع المواصلة والإقبال عليها مرة أخرى بتركيز.

تجنب الأكلات الدسمة

لابد من الاعتماد على الأكل الصحي طوال فترة الامتحانات والمذاكرة هذا يعطي طاقة قوية لك مما لا يؤثر على تركيزك وأحرص على تناول الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يُفضل أن يتم التركيز على تناول المكسرات والأسماك وأن تخلو الوجبات من الدهون.