الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين عبدالوهاب تعلن مدير أعمالها الجديد: أى تعاملات مع غيره لا ألتزم بها

جريدة الدستور
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أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، أن محمد فؤاد الشهير فنيًا بـ ميمي تولى مسئولية إدارة أعمالها، ليكون مديرًا جديدًا لكل أعمال الفنانة.

وأشارت شيرين عبد الوهاب، إلى أن أي تعاملات تتم مع غير مدير أعمالها الجديد بشأن نشاطها الفني لا تلتزم بها، مؤكدةً أن كل ما يخص تعاملاتها الفنية تتم من خلال ميمي.

في سياق متصل، قال المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب، إنه يحذر من تناول السيرة الشخصية لموكلته المطربة الكبيرة أو نسبة أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية، حيث يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا القبيل، ويكفل تعويضات مدنية جابرة لأي أضرار تلحق بها في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب قد اتفقت في فبراير الماضي مع المنتجة سارة الطباخ، لتولي إدارة أعمالها، لتكون أول امرأة تتولى إدارة أعمال شيرين.

جاء ذلك في أعقاب انتهاء العلاقة بين شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها الأسبق كريم الحميدي، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب ظهور شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس، وقال وقتها إنها تعرضت للاعتداء من زوجها آنذاك حسام حبيب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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