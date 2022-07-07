التصريح بدفن أفراد أسرة عضو هيئة التدريس ضحايا حادث صحراوى سوهاج

صرحت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، بدفن جثمان أستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط وزوجته و5 من أبنائه لقوا مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة غربى المحافظة.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد بمحل إقامتهم بمحافظة الأقصر، وأن سيارتهم اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على، رئيس فرع الأمن العام، وضباط المباحث.

وتبين من المعاينة انه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة "الحسين. ع"، 40 سنة، أستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، ويقيم بأرمنت بالأقصر، في طريقه وبصحبته أسرته لقضاء إجازة العيد مع عائلته بمسقط رأسه، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم من الخلف بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وتسبب الحادث في وفاة قائد السيارة وزوجته "فاتن. ع"، 38 سنة، وأبنائه “أحمد، 16 سنة، طالب”، و"رغد، 12 سنة، طالبة"، و"محمد، 10 سنوات، طالب"، و"محمود، 5 سنوات"، والطفل الرضيع “يزيد”.

وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى المركزى تمهيدًا لتسليمهم لذويهم، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق.