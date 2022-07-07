عرض المتهم بقتل شقيق زوجته ببولاق الدكرور على الطب الشرعى

قررت جهات التحقيق بالجيزة عرض المتهم بقتل شقيق زوجته في بولاق الدكرور على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة من عدمه، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمقتل شاب، وانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة القتيل، مصابا بجرح طعني بمطواة.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن زوج شقيقة القتيل تشاجر معه وطعنه بمطواة، بسبب تدخل القتيل للدفاع عن شقيقته، من اعتداء المتهم عليها بالضرب.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.