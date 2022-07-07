توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري لجميع المحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري من أكثر ما يهم الطلاب بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدأ البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري حيث يهتم بالالتحاق به آلاف الطلاب من مختلف المحافظات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وفي السطور الآتية ننشر لكم التنسيق المتوقع لكم بعد معرفة الطلاب والطالبات لنتيجة الدبلوم الفني، عقب اعتمادها رسميًا، لتيسير الاختيار على الطلاب.

ويتوقع الكثير أن يكون تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري ثابتًا في العام الدراسي الجديد، أو ينخفض بنسبة 0.5%، ومن خلال مؤشرات التالية لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري، وخفض من 0.5% إلى 1% لتكون تلك توقعات التنسيق في العام الجديد.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري

كل المؤشرات التالية محسوبة لمجموع الطالب ضرب 100% لتصل للنسبة المئوية ، وتأتي في الترتيب من الأعلى إلى الأدنى.

معهد فني صحي المنصورة 97.93%. معهد فني صحي طنطا 97.41%. معهد فني صحي الزقازيق 97.06%. معهد فني صحي الإسكندرية 96.90%. فنى صحي جنوب الوادي 96.89%. معهد فني صحي الإسماعيلية 96.72%. معهد فني صحي بني سويف 96.55%. معهد فني صحي سوهاج 96.38%. تجارة أسوان 96.28%. تجارة كفر الشيخ 96.03%. تربية طنطا 95.94%. تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 95.86%.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري في كل المحافظات