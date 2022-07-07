توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري لجميع المحافظات
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري من أكثر ما يهم الطلاب بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدأ البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري حيث يهتم بالالتحاق به آلاف الطلاب من مختلف المحافظات.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري
وفي السطور الآتية ننشر لكم التنسيق المتوقع لكم بعد معرفة الطلاب والطالبات لنتيجة الدبلوم الفني، عقب اعتمادها رسميًا، لتيسير الاختيار على الطلاب.
ويتوقع الكثير أن يكون تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري ثابتًا في العام الدراسي الجديد، أو ينخفض بنسبة 0.5%، ومن خلال مؤشرات التالية لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري، وخفض من 0.5% إلى 1% لتكون تلك توقعات التنسيق في العام الجديد.
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري
كل المؤشرات التالية محسوبة لمجموع الطالب ضرب 100% لتصل للنسبة المئوية ، وتأتي في الترتيب من الأعلى إلى الأدنى.
- معهد فني صحي المنصورة 97.93%.
- معهد فني صحي طنطا 97.41%.
- معهد فني صحي الزقازيق 97.06%.
- معهد فني صحي الإسكندرية 96.90%.
- فنى صحي جنوب الوادي 96.89%.
- معهد فني صحي الإسماعيلية 96.72%.
- معهد فني صحي بني سويف 96.55%.
- معهد فني صحي سوهاج 96.38%.
- تجارة أسوان 96.28%.
- تجارة كفر الشيخ 96.03%.
- تربية طنطا 95.94%.
- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 95.86%.
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 -2023 نظام 3 سنوات تجاري في كل المحافظات
- تربية كفر الشيخ 95.77%
- تربية حلوان 95.68%
- تجارة جنوب الوادي 95.68%
- تربية مدينة السادات 95.51%
- تجارة المنصورة 95.51%
- تجارة دمياط 95.34%
- تربية سوهاج 95.34%
- تجارة دمنهور 95.17%
- تجارة طنطا 95.17%
- تجارة الزقازيق 95.17%
- تجارة العريش 95.17%
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 95.17%
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.00%
- تجارة أسيوط 95.00%
- تجارة بورسعيد 95.00%
- تجارة الإسكندرية 95.00%
- تجارة انتساب موجه أسوان 94.85%
- تجارة سوهاج 94.82%
- تجارة انتساب موجه المنصورة 94.74%
- تجارة السويس 94.71%
- تجارة انتساب موجه بورسعيد 94.65%
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 94.65%
- تجارة بنها 94.65%
- تجارة انتساب موجه دمياط 94.65%
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 94.48%
- تجارة القاهرة 94.48%
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.33%
- تجارة بني سويف 94.31%
- تجارة مدينة السادات 94.31%
- تجارة عين شمس 94.22%
- تجارة انتساب موجه دمنهور 94.14%
- تجارة انتساب موجه طنطا 94.13%
- تجارة انتساب موجه العريش 94.13%
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 94.13%
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.00%
- تجارة انتساب موجه أسيوط 93.96%
- تجارة انتساب موجه سوهاج 93.96%
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 93.96%
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 93.96%
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 93.87%
- تجارة انتساب موجه السويس 93.85%
- تجارة انتساب موجه القاهرة 93.79%
- تجارة انتساب موجه بنها 93.79%
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 93.79%
- تجارة انتساب موجه بني سويف93.71%
- تجارة انتساب موجه عين شمس 93.62%
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 93.62%
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية93.28%
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان92.93%
- الفني التجاري بالروضة 91.37%
- الفني التجاري ببنها 88.10%
- الفني التجاري بدمنهور 88.10%
- معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 87.93%
- الفني التجارى بأسوان 87.06%
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 87.06%
- الفني التجاري بالإسكندرية 86.72%
- سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات86.55%
- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 85.86%
- الفني التجاري بأسيوط 84.83%
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 84.65%
- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 84.48%
- الجامعة العمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 84.48%
- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 84.31%
- الفني التجاري بقنا 84.31%
- الفني التجاري بطنطا 83.62%
- الفني التجاري بالمطرية 82.93%
- الفني التجاري بسوهاج 82.75%
- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية) 82.58%
- الفني التجاري بالزقازيق 82.06%
- الفني التجاري بشبرا 81.89%
- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 81.55%
- الفني التجاري بالعريش81.37%.
- الفراعنة العالي إدارة أعمال 81.03%
- ج.عمالية علاقات صناعية الإسكندرية 81.03%
- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 80.86%
- الفني التجاري بالمحله الكبرى 80.17%
- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 80.00%
- الفني التجاري بالمنصورة 79.82%
- الفني التجاري ببورسعيد 79.13%
- عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 79.13%
- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 79.13%
- الفني التجارى بدمياط78.96%
- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 78.79%
- عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 78.79%
- العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 78.44%
- ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 78.10%
- نظم معلومات إدارية قطامية 78.10%
- الفني التجارى بقويسنا 78.10%
- العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج 77.93%
- المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 77.93%
- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبه نظم معلومات بطموه 77.41%
- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 77.41%
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 77.24%
- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 77.06%
- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 77.06%
- الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 76.89%
- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 76.72%
- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 76.55%
- ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 76.37%
- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال 76.20%
- العالي حاسبات و نظم تجمع أول 76.03%
- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 75.69%
- معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 75.68%
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 75.68%
- ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 75.51%
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 75.34%
- العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 75.17%
- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 75.00%
- المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 75.00%
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 75.00%
- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 74.48%
- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 74.13%
- العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر 73.96%
- المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 73.79%
- العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 73.62%
- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية73.45%
- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 73.44%
- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزي 73.44%
- ج.عمالية علاقات صناعية منصورة 73.44%
- عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 73.10%
- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 73.10%
- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 73.10%
- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 72.75%
- المعهد العالى للعلوم الادارية ببني سويف 72.24%
- التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 72.06%
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 72.06%
- العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 72.06%
- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 71.90%
- معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 71.89%
- ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 71.72%
- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 71.37%
- المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 71.37%
- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 71.03%
- الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 71.03%
- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 70.34%
- المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 70.34%
- معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 70.34%
- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.00%
- طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادي 70.00%
- طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 69.82%
- طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 69.65%
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 69.65%
- ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 69.13%
- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 68.96%
- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 68.96%
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم) 68.44%
- المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 67.59%
- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 67.41%
- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 67.24%
- ج.عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ 66.90%
- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.72%
- العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 66.72%
- عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 66.72%
- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.37%
- المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 66.20%
- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 65.68%
- العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزة 65.51%
- ج.عمالية علاقات صناعية الإسماعيلية 65.51%
- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 65.17%
- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00%
- عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 64.82%
- معهد اكتوبر العالي للاقتصاد64.31%
- ج.عمالية علاقات صناعية أسوان 64.13%
- المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 64.13%
- العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 63.10%
- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 62.24%
- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 60.51%
- معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية 60.34%
- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 60.00%
- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00%
- العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 60.00%
- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 60.00%
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 60.00%
- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 60.00%
- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 60.00%
- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 60.00%
- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 60.00%
- المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 60.00%
- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط60.00%
- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش60.00%
- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 60.00%
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 60.00%
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 60.00%
- العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00%
- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.00%
- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 60.00%
- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00%
- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 60.00%