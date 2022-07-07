مصرع شخص في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا بسيون بالغربية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا بسيون بمنطقة مفارق برما مركز طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون بمنطقة مفارق برما.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم دراجتين ناريتين نتج عنه مصرع شخص ونقله لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.