الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا بسيون بالغربية

حادث تصادم دراجتين
حادث تصادم دراجتين ناريتين
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لقي شخص مصرعه في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا بسيون بمنطقة مفارق برما مركز طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون بمنطقة مفارق برما.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم دراجتين ناريتين نتج عنه مصرع شخص ونقله لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث حادث تصادم طريق طنطا بسيون مركز طنطا

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