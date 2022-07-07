انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية السلام دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مُدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول «حسن.ب.ف.ع»، 25 عامًا، مُقيم السلام القاهرة، جثة هامدة، فتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.