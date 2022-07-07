الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

جريدة الدستور
ads

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية السلام دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مُدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول «حسن.ب.ف.ع»، 25 عامًا، مُقيم السلام القاهرة، جثة هامدة، فتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الإنقاذ النهري جثة ترعة الإسماعيلية شرطة بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ارتفاع جديد لـ«عيار 21».. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7-7-2022

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

أسماء محفوظ

ليفل جديد.. أصل هى اللى استفزته!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم