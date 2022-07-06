ضبط المتهم بأكل أذن جاره وتمزيق وجه نجله بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم بأكل أذن جاره وتمزيق وجه نجله بسلاح أبيض كتر، بسبب معاتبة الضحية الأول للمتهم بسبب التحرش بزوجته.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان من المستشفي العام، باستقبال كل من المواطن "جمال أحمد "، 55 سنة، موظف، مصاب بقطع في الأذن، ونجله محمد جمال، 25 سنة، مصاب بقطع في الوجه والذراع، بسلاح أبيض كتر.

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل بمحل زجاج يدعي "محمد.ع.ق" وشهرته عباس بالتحرش بزوجة الضحية حال سيرها بالشارع، وعندما علم الزوج ذهب بصحبة نجله لمعاتبته فقام بالاعتداء عليهم بالضرب بوحشية وقضم أذن الأول ومزق وجه نجله ولاذا بالفرار.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة التحقيقات.