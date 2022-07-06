مصرع شخص صدمه قطار فى بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف مصرع شخص بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى.

كان قد تلقى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة ببا يفيد بوفاة شخص صدمه القطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.