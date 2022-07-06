الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار فى بنى سويف

ارشيفية
ارشيفية
ads

شهدت محافظة بنى سويف مصرع شخص بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى.

كان قد تلقى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة ببا يفيد بوفاة شخص صدمه القطار أمام مزلقان قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

محافظة بني سويف مصرع شخص صدمه قطار الإسعاف مشرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

مصرع طالب بكلية الطب سقط من أعلى منزله فى المنوفية

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

خاص.. «الدستور» تنشر أول 3 أغلفة لروايات نجيب محفوظ

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

أسماء محفوظ

ليفل جديد.. أصل هى اللى استفزته!

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم