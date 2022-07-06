الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف طريقة استخدام كوبرى الساحل الشمالى بعد التطوير (فيديو)

كوبري الساحل
كوبري الساحل
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أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لطريق الساحل الشمالي في المنطقة التي تم تطويرها مؤخرا بين الكيلو 101 حتى الكيلو 156 والمعروف إعلاميا بـ«كوبرى الساحل الشمالي».

وكشفت الوزارة عن توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات وتوسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتادي الطريق وتيسر نقل الحركة من الرئيسي إلى الداعم، ومن الداعم إلى الرئيسي. 
وقالت الوزارة إن كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين، وقائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي، أو الدوران ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس.

وأضافت أن الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القري السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير، كما يوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع لوحات وعلامات استرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير حيث أصبحت السرعات المقررة لتلك الطريق ٨٠ كيلو للطريق الرئيسي و٦٠ كيلو للطريق الداعم و٤٠ كيلو للكباري.

الساحل الشمالى خدمات المرور كوبري الساحل حركة السيارات

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