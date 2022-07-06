الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل دهسا أسفل عجلات قطار بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية
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لقى عامل مصرعه، دهسا تحت عجلات قطار بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يُفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزى جثة "ت ع ا"، 37 سنة، عامل، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار "القاهرة - الإسكندرية"، أثناء مرورة من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، ما أدى إلى وفاته.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم أدت إلى الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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