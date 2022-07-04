الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلان الطوارئ بـ5 مناطق ضربها الجفاف فى إيطاليا

ماريو دراجي
ماريو دراجي
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قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثينين، إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق لمواجهة موجة الجفاف القوية التي ضربت مناطق بالبلاد، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم، وقرر إعلان حالة الطوارئ في أقاليم لومباردي وبيدمونت وإيميليا رومانيا وفينتو وفريولي فينيتسيا جوليا حتى 31 ديسمبر.

وتسهل هذه الخطوة على الحكومة تخصيص الأموال لمكافحة تداعيات الجفاف.

ووفقًا للبيان، فإن شمال إيطاليا هو الأكثر تضررا، حيث إن البحيرات الكبيرة، ومنها بحيرة جاردا، أصبح مستوى المياه فيها أقل من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

يشار إلى أن مستوى نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، حيث دلتا النهر بالقرب من فينيسيا، بلغ أدنى مستوى منذ 70 عاما عند نقاط معينة في مساره.

وقد فرضت مدينتا بيزا وفيرونا قيودا على استخدام المياه، كما أغلقت فينيسيا وميلانو النافورات لديهما.

الحكومة الإيطالية موجة الجفاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي حالة الطوارئ

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