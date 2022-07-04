إعلان الطوارئ بـ5 مناطق ضربها الجفاف فى إيطاليا

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثينين، إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق لمواجهة موجة الجفاف القوية التي ضربت مناطق بالبلاد، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم، وقرر إعلان حالة الطوارئ في أقاليم لومباردي وبيدمونت وإيميليا رومانيا وفينتو وفريولي فينيتسيا جوليا حتى 31 ديسمبر.

وتسهل هذه الخطوة على الحكومة تخصيص الأموال لمكافحة تداعيات الجفاف.

ووفقًا للبيان، فإن شمال إيطاليا هو الأكثر تضررا، حيث إن البحيرات الكبيرة، ومنها بحيرة جاردا، أصبح مستوى المياه فيها أقل من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

يشار إلى أن مستوى نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، حيث دلتا النهر بالقرب من فينيسيا، بلغ أدنى مستوى منذ 70 عاما عند نقاط معينة في مساره.

وقد فرضت مدينتا بيزا وفيرونا قيودا على استخدام المياه، كما أغلقت فينيسيا وميلانو النافورات لديهما.