موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022 للمعاهد والكليات بعد اعتماد النتيجة

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد اعتماد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة وإرسالها لكافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 للالتحاق بالجامعات، وتتم عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة وانتهاء المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات المخصصة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ومن بعدها تأتي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ومعها طلاب الدبلومات الفنية.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022

وتعلن وزارة التعليم العالي كل عام قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021- 2022 للالتحاق بالجامعات، وحدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجاري بحيث يكون عدد الرغبات المخصصة لكل طالب 75 رغبة.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إلى ضرورة أداء الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفني اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك حسب الشروط التي تحددها هذه الكليات وفي التوقيتات التي تعلن عنها وفقًا للمواعيد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، وحددت موعد تنسيق الدبلومات الفنية مع انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

في إطار سعى الدولة لتطوير التعليم الفني تم تشييد عدد كبير من الجامعات المخصصة لطلاب التعليم الفني وهي الجامعات التكنولوجية، وتقبل 80 % من طلابها من خريجي المعاهد الفنية و20 %فقط لطلاب الثانوية العامة.

وتمنح الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

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وتم تدشين 3 جامعات تكنولوجية تم تخصيصها لاستيعاب طلاب الدبلومات الفنية، وهي (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- جامعة الدلتا التكنولوجية- جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020، بالإضافة إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهي: (جامعة الغربية التكنولوجية- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).